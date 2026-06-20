Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Япония
  3. Мачът между Япония и Тунис ще бъде под номер 1000 в историята на Световните първенства

Мачът между Япония и Тунис ще бъде под номер 1000 в историята на Световните първенства

  • 20 юни 2026 | 09:48
  • 241
  • 0

Двубоят между отборите на Япония и Тунис, който ще се играе в събота, ще бъде под номер 1000 в историята на Световните първенства, съобщиха от ФИФА, цитирана от Ройтерс. Срещата от Група F и ще се проведе на стадиона в Монтерей.

Япония направи 2:2 с Нидерландия в откриващия си мач в Далас, а Тунис загуби от Швеция с 1:5 на старта, което доведе до уволнението на селекционера Сабри Ламуши.

Рекордните 206 отбора започнаха в квалификациите на турнира в САЩ, Мексико и Канада, като за първи път Африка и Азия имат общо 17 представителя, а Океания също има директен представител на световните финали.

Тимът на Тунис участва на третото си поредно Световно първенство. "Да играем в мач №1000 на Мондиала е наистина символично", коментира халфът на Тунис Елиес Скири.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 43129
  • 37
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 45276
  • 70
Кристиано Роналдо сподели ново послание

Кристиано Роналдо сподели ново послание

  • 20 юни 2026 | 03:58
  • 7084
  • 3
Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

  • 20 юни 2026 | 03:24
  • 1855
  • 2
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 26786
  • 33
Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

  • 20 юни 2026 | 02:51
  • 579
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 43129
  • 37
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 14159
  • 64
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 45276
  • 70
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 3991
  • 8
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 11686
  • 11
Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

  • 20 юни 2026 | 08:00
  • 1952
  • 2