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Нощна тренировка за Тунис

  • 20 юни 2026 | 11:25
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Тунис проведе късна вечерна тренировка в Монтерей в петък. Заниманието е част от подготовката на отбора за мача от Световното първенство срещу Япония.

Тренировката започна в 22:00 часа, като сред футболистите, участвали в тренировката, бяха Исмаел Гарби, Адам Арус, Ханибал Межбри, Елиас Саад и Мохамед Хадж Махмуд. Вратарите също преминаха през отделни упражнения под наблюдението на треньора Ренар и неговия треньорски щаб.

Ренар пое националния отбор на Тунис по-рано тази седмица, след като тимът загуби с 1:5 от Швеция в първия си двубой от група F. Френският специалист заяви, че Тунис може да почерпи вдъхновение от нулевото равенство на Кабо Верде срещу Испания, за да запази шансовете си за класиране в елиминационната фаза.

Япония започна турнира с равенство 2:2 срещу Нидерландия и е пред Тунис в класирането на група F.

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