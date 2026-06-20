Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

Селекционерът на националния тим на Япония Хаджиме Мориясу иска неговият отбор да отговори на големите очаквания срещу Тунис, когато двата тима се срещнат в мач номер 1000 на световните финали в събота.

"Нидерландия игра много добре, както и нашият отбор, но не сме напълно доволни", призна японецът. "Затова за мача срещу Тунис вярвам, че всички са убедени, че трябва да спечелим", добави той.

"Сигурен съм, че отборът е различен от този, който се изправи срещу Швеция. Новият старши треньор определено мотивира играчите", добави Мориясу, казвайки, че Тунис има "индивидуални качества и солидна защита".

Първият мач на Япония се игра в Далас, където имаше климатик на стадиона, но Монтерей представлява много различно предизвикателство. "Тук средата е много различна. Тук е по-горещо. И така, за играчите това би било по-трудна среда", каза той, добавяйки, че тимът му е предвидил метеорологичните условия и е тренирал, за да се справи с тях.

Треньорът беше попитан и за японската традиция фенове и играчи да почистват стадионите и съблекалните, която привлича вниманието на целия свят на големи турнири. "Много японци знаят, че искат да оставят мястото в по-добро състояние от преди", отговори той. "Винаги си помагаме, правим нещо заедно, работим заедно. Това е нещо, което японците правят", изтъкна Мориясу.

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Снимки: Imago