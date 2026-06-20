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Исторически мач връща спомена за триумфа на България над Аржентина

  • 20 юни 2026 | 17:50
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Исторически мач връща спомена за триумфа на България над Аржентина

Докато мнозина хора у нас ще спят в неделя сутрин, на Мондиала ще се изиграе един специален двубой. Сблъсъкът между Тунис и Япония от 7:00 часа българско време вече е в историята, макар още да не е започнал. Това ще е среща номер 1000 в историята на световните финали. Интересното е, че двубой №500 беше с участието на българския национален тим - срещу Аржентина на САЩ'94, когато спечелихме с 2:0 след головете на Христо Стоичков и Наско Сираков.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Първият двубой в историята на турнира е от 13 юли 1930 г. по време на първото издание, организирано от тогавашния президент на ФИФА Жул Риме. В онзи следобед преди 96 години в Уругвай се изиграват едновременно два мача, които поставят началото на надпреварата: САЩ разгромява Белгия с 3:0, а Франция побеждава Мексико с 4:1, като и двете срещи се провеждат в Монтевидео.

За да се достигне до стотния дуел, са необходими 24 години. Това се случва в двубоя за третото място на Мондиал 1954 в Швейцария, когато Австрия се качва на подиума след победа с 3:1 над Уругвай.

Сред най-забележителните юбилейни мачове се открояват два финала. През 1966 г. Англия побеждава Западна Германия с 4:2 в среща номер 200. Следващият финал с подобна кръгла годишнина е чак мач номер 900 – победата на Франция, любопитно, също с 4:2, над Хърватия на Световното първенство в Русия през 2018 г.

Националният отбор на Аржентина е участвал в два юбилейни сблъсъка. Първият е победата с 1:0 над Уругвай в Пуебла на осминафиналите на Мондиал 1986 в Мексико. Вторият случай обаче е свързан със загуба – 0:2 от България на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Това е мач номер 500, като по същото време се играе и двубоят НигерияГърция (2:0) от същата група.

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