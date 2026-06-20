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Цварц: Не си тръгнах заради заплахи, а заради по-добра възможност

  • 20 юни 2026 | 10:00
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Цварц: Не си тръгнах заради заплахи, а заради по-добра възможност

В емоционално обръщение към „черно-бялата“ общност, футболистът Жоел Цварц потвърди новината, че напуска клуба. Той използва възможността да благодари на всички в Локомотив Пловдив – от съотборниците и треньорския щаб до служителите и, разбира се, верните привърженици.

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„Както мнозина от вас видяха, аз напускам клуба. Присъединих се през февруари и само за три месеца преживях нещо невероятно“, споделя Цварц. Той подчертава топлото посрещане, което е получил от първия ден и което никога няма да забрави.

„Локомотив ми даде възможността да се развия отново като играч и като личност и затова винаги ще бъда благодарен.“

Футболистът изказва специална признателност към феновете за тяхната безрезервна подкрепа, скандиранията на името му и страстта, която са демонстрирали всеки ден. „Това е нещо, което не се вижда във всеки клуб“, допълва той.

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Цварц споделя, че за краткото време в Пловдив е усетил какво означава клубът за неговите привърженици и как те са се превърнали в негово семейство. В своето изявление Жоел Цварц адресира и появилите се спекулации относно причините за неговото напускане. Той категорично отрича твърденията, че си тръгва заради заплахи.

„За съжаление, някои скорошни статии изкривиха истината. Вярно е, че в договора ми имаше освобождаваща клауза, договорена между моя агент и спортния директор. Твърдението обаче, че съм напуснал заради заплахи, просто не е вярно“, заявява той.

Като основен мотив за решението си той посочва професионалното си развитие. „Като играч винаги искаш да достигнеш възможно най-високото ниво в кариерата си. Когато голям клуб представи силна спортна и финансова възможност, която е добра и за семейството ти, не е лесно да я откажеш.“

Цварц уверява, че всичко е било напълно коректно и професионално, но изразява съжаление, че „определени хора в клуба не са приели напускането ми съгласно условията на освобождаващата клауза“.

В края на своето обръщение футболистът отново подчертава силната си връзка с клуба. „Локомотив винаги ще има място в сърцето ми и никога няма да ви забравя“, завършва той, завършвайки с емблематичното „ПЛОВДИВ Е ЧЕРНО-БЯЛ“.

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