Нидерландия загуби халф за втория си мач на Световното

Полузащитникът на Нидерландия Куинтен Тимбер отпадна от мача от група F на Световното първенство срещу Швеция в събота, след като получи контузия по време на тренировка, съобщиха от нидерландския отбор. 25-годишният Тимбер е получил леко сътресение след сблъсък по време на тренировка в четвъртък. Медицинският персонал наблюдава играча веднага след инцидента и реши, че той няма да бъде наличен за двубоя с шведите.

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Тимбер, който отпразнува 25-ия си рожден ден в сряда и влезе като резерва в първия мач на Нидерландия за равенството 2:2 срещу Япония. Неговият брат близнак, Юриен, вече беше принуден да пропусне турнира заради контузия в слабините. След като се присъедини към подготовката на нидерландския отбор късно след загубата на Арсенал от Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига, защитникът беше принуден да се оттегли от състава малко преди контролата срещу Узбекистан в Ню Йорк.

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Снимки: Gettyimages