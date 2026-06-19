Ивайло Петев похвали двама от играчите на Босна

Българският специалист Ивайло Петев е актуален събеседник на медиите в Босна и Херцеговина, като мнението му е ценно, когато става дума за представянето на тима на Световното първенство по футбол в Северна Америка. „Когато беше назначен за треньор на босненския национален отбор, той беше посрещнат с порой от критики. Феновете, колегите му и повечето босненски медии бяха против пристигането на българския експерт. Особено след като фаворитът на тогавашния президент на Босненската централа Елведин Бегич беше Сергей Барбарез. Но за кратко време Петев спечели доверието и симпатиите на феновете на Босна и Херцеговина. Този статус му осигуриха Един Джеко и неговите съотборници, които имаха единствено думи за похвала за работата на българския треньор на пейката на националния отбор на Босна и Херцеговина", започва sportske.ba представянето си за българския специалист. „Той дойде с безпрецедентна съпротива и си тръгна по джентълменски начин. С най-високи почести“.

Българският специалист водеше тима през 2022-ра година и спечели групата си в Лига В на Лигата на нациите, което ги класира при най-добрите и напълни касата на федерацията с приходи от наградния фонд на УЕФА. Петев беше питан основно за двама от най-актуалните местни играчи – Бенямин Тахирович и Ермедин Демирович.

„Тахирович е топ-халф за мен. Сега нещата са малко объркани при него. Не трябваше да ходи в Аякс. Трябваше да остане в Италия. Според мен той е модерен, много модерен халф“, казва Петев и продължава: „Сега, може би му е нужно малко повече време и някаква приемственост. Мисля, че трябваше да продължи още в Брьондби. Мисля, че това го разтърси малко, но той е добър играч за мен. Да, националният отбор и мачовете там са друга работа. Напрежение и всичко останало, но това, което той притежава, е качеството, което Бог му е дал. Никой не може да му го отнеме. И той ще го покаже, сигурен съм“.

А Ермедин Демирович?

„Кой даде първи възможност на Демирович да играе? Аз. Колко мача не вкара, когато аз бях там? Седем. А кога вкара? При 1:0 над Черна гора, а ние станахме първи в Лигата на нациите с тези три точки. Всички искат да вкарва във всеки един мач, но и това време ще дойде. Но вижте го – той умира на терена във всеки мач“.

Демирович от две години е част от Щутгарт, след като преди това е носил екипите на втория тим на РБ Лайпциг, които го взимат от школата на Хамбургер ШФ, на Фрайбург и на Аугсбург.

„Не са глупави в Щутгарт да платят 20 милиона, нали така? Ами, Щутгарт не са глупави просто ей така да изсипят 20 милиона. И, по дяволите, футболът е странен. Футболът е странен, разбирате ли ме? Сега всеки иска да вкара три гола, но има един, който вкарва от всяка ситуация – Един Джеко“.

Босна и Херцеговина влиза в последната си среща с Катар с една точка, а кой колко трябва да играе, Петев не се наема да препоръчва и да дава съвети. „Ами, това не мога да ви кажа. Там има експертен щаб, който ще реши това“, каза Ивайло Петев.

Снощи босненците паднаха с 1:4 от Швейцария в доста странен мач, който вървеше 0:0 до 74-ата минута, но след това пет попадения украсиха срещата. Българският експерт е на почивка и обмисля оферти. Той ще отиде в тази страна, ако националният отбор на Босна и Херцеговина стигне до полуфиналите на Световното първенство. Но детайлен анализ на отбора отказа да прави, на първо място от уважение към към Сергей Барбарез, който в момента е национален селекционер.

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