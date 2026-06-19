Сергей Барбарез: В първите 60 минути бяхме по-добрият отбор

Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарез нямаше поводи за радост след поражението с 1:4 от Швейцария във втория мач от група "А" на Световното първенство. Той смята, че резултатът е несправедлив, особено като се има предвид, че тимът му игра по-добре в първите 60 минути на двубоя.

„Резултатът е твърде висок и не отразява реално случилото се на терена. Когато останеш с човек по-малко, става изключително трудно да контролираш нещата срещу отбор като Швейцария, който разполага със суперфутболисти и се възползва от всяко пространство“, започна Барбарез.

„Желанието на момчетата беше огромно. В продължение на 60 минути играхме на върховно ниво и бяхме далеч по-добрият отбор на терена от противника. Всичко се обърка при първия гол, където не успяхме да изчистим добре топката от наказателното поле, а веднага след това дойде и директният червен картон на Тарик Мухаремович. Ако можех да върна времето, бих променил точно тези две ситуации, защото тогава изгубихме баланса в средата на терена“, допълни специалистът.

Накрая той коментира и последния мач с Катар, който може да определи съдбата на отбора му в турнира.

„Този мач не е последен влак за нас, това е просто групова фаза и знаем как функционира. Ще направим всичко възможно да анализираме грешките, да се подготвим максимално добре и да спечелим следващия двубой, за да излезем от групата“, отсече Барбарез.

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Снимки: Gettyimages