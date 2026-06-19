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Героят на Швейцария: Не мисля, че ще мога да спя

  • 19 юни 2026 | 09:14
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Героят на Швейцария: Не мисля, че ще мога да спя

Един от героите на Швейцария, Йохан Манзаби, който се появи от скамейката и откри резултата при успеха над Босна и Херцеговина, сподели, че едва ли ще може да спи след случилото се. 20-годишният талант за пръв път в кариерата си успява да отбележи две попадения, след като бе точен в 74-ата и 90-ата минути.

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“Честно казано, невероятно е - това е първият път в кариерата ми, когато вкарвам два гола и да успея да го постигна на Световно първенство. Да отбележа на дав пъти пред феновете и семейството ми, това е много, много хубаво, не мисля, че ще мога да спя тази вечер”, заяви Манзаби.

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“Кръстоносците” спечелиха с 4:1 над Босна и Херцеговина и направиха сериозна крачка към 1/16-финалите, печелейки 4 точки от първите си два двубоя. След точно пет дни футболистите на Мурат Якин ще се изправят срещу фаворита Канада, който е водач в групата до момента, също с четири точки.

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Снимки: Gettyimages

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