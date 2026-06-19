Джеко: Загубата е прекалено тежка

Нападателят на Босна и Херцеговина Един Джеко трудно преглътна загубата с 1:4 от Швейцария на Световното първенство. Той смята, че това поражение е прекалено тежко, с оглед показаното от двата отбора.

"Загубата е с прекалено тежък резултат, заслужавахме повече от този мач. Със сигурност резултатът е прекалено тежък. За съжаление не издържахме последните 20 минути. Всички голове, които допуснахме, ги допуснахме наивно. Това е състезание, в което не може да закъснееш за нито една топка. При 0:1 получихме и червен картон, трябваше да се затворим повече и да мислим как да не допуснем повече попадения, а в атака опитахме да използваме една-две ситуации.

"Катар не е това, което всичке очакват, защото днес всички играят футбол. Със сигурност няма да е лек мач, искаме да си починем и да се подготвим добре. Това ще е тежък мач. Ще трябва да преболедуваме днешната загуба. Лошото е, че накрая головата разлика може да е важна", завърши ветеранът.

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Снимки: Gettyimages