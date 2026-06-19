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Джака: Видяхме една силна Швейцария

  • 19 юни 2026 | 02:51
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Капитанът на Швейцария Гранит Джака бе повече от доволен след мощната победа с 4:1 над Босна и Херцеговина във втория мач от група "А" на Световното първенство. Той е щастливе, че тимът му показа на какво е способен и изигра силен мач.

„Ако се полагат похвали, тогава ще ги дам. Ако е зле, ще критикувам също. Видяхме една силна Швейцария. Бяхме едно цяло – с и без топка. Свършихме и доста черна работа и спечелихме важни единоборства. Изиграхме много добър мач в продължение на 90 минути. Знаехме, че трябва да се представим като едно цяло. Да, имаме индивидуално качество в отбора. Днес тези, които влязоха в игра, направиха разликата. Нуждаем се от абсолютно всеки един играч. Също така трябваше да бъдем ментално подготвени, дори и да не започваш от самото начало.“

Той коментира и критиките към себе си през последните няколко дни.

„Хората знаят кой съм аз. Има определени хора, които не могат да понасят критика. А аз съм човек, който критикува себе си, преди да критикува някой друг. Винаги се възприема по различен начин, когато кажа нещо – но аз не знам друг начин. Швейцария може да се гордее, че има играч със 148 мача за националния отбор, играещ за цветовете, за нацията и с чиста гордост зад гърба си. Но може би аз имам нужда от това; да се провокирам малко. Това, което е важно за мен, е отборът да е зад мен. Трябва да се представяме заедно; всичко останало никога не ме е интересувало. Това, което е от значение, е какво се случва на терена. Невинаги е лесно. Бих излъгал, ако кажа, че всичко е било наред и безпроблемно. Боли, защото има неща, които не разбирам. Много неща се изписаха. Имаше голяма статия завчера, която не остана незабелязана. Но за мен важното е това, на което мога да повлияя на терена – на нищо друго не мога да повлияя. Нямам усещането, че някой, дори на един процент, не е зад мен. Аз съм тук за успеха и ще продължа да го търся, докато съм в отбора", допълни ветеранът.

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Снимки: Gettyimages

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