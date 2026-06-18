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Швейцария - Босна и Херцеговина
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  3. Швейцария 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)

Швейцария 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)

  • 18 юни 2026 | 20:53
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Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина играят при 0:0 в среща от втория кръг в група “В” на Мондиала.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В първите си мачове и двата тима записаха равенства от по 1:1. Това е едва вторият изцяло европейски мач от турнира.

Авторът на попадението на швейцарците от предходния двубой Брийл Емболо отново повежда нападението на своите.

Новината в състава на Босна и Херцеговина е, че Един Джеко е титуляр. 40-годишният нападател не беше в оптимална форма в първия двубой и не се появи в игра.

Босненците започнаха по-активно, но първата сериозна опасност дойде пред тяхната врата, след като в 10-ата Дан Ндой стреля до гредата, но в аут.

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