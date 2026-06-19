Аканжи: Резервите направиха разликата

Защитникът на Швейцария Мануел Аканжи остана доволен от победата с 4:1 над Босна и Херцеговина на Световното първенство. Той призна, че резервите, които се появиха на терена, направиха разликата в мача.

„Трябваше да запазим спокойствие, особено когато започнахме второто полувреме. Когато доминираш в мач по този начин и създаваш положения, но винаги ти липсва последното докосване, бързо ставаш твърде офанзивен. Опитах се да кажа на всички, че не можем да си губим главите. Останахме в мача и продължихме да натискаме напред", започна Аканжи.

"Резервите направиха огромна разлика за нас. Работихме здраво през седмицата и обърнахме внимание на нещата, които не вървяха добре. Подобрихме много неща. Вкарахме четири гола, но за съжаление допуснахме и един от статично положение, което е много разочароващо. Нуждаем се от това всеки да продължи да работи здраво. Нуждаем се от играчите, които не получават толкова много време за игра, да дават всичко от себе си в тренировките, защото никога не знаеш кога ще дойде техният шанс“, допълни бранителят.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages