Мурат Якин: Важни са трите точки

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин остана доволен след мощната победа с 4:1 над Босна и Херцеговина на Световното първенство. Той похвали играчите си и заяви, че най-важни са трите точки, защото с тях "кръстоносците" на практика си гарантираха учаситие в следващата фаза.

„Трите точки са това, което е важно. Заслужавахме да спечелим – много неща се напаснаха: тактиката, смените, представянето на отбора. Приемаме го. Аз оценявам това, което се случва на терена; игнорираме всичко останало. Показахме търпение и нанесохме удар в правилния момент“, отсече Якин.

Той коментира и критиките към капитана Гранит Джака след първия мач с Катар.

„Не беше приятно за Гранит. Той е капитанът и поема отговорност, той беше диригентът на терена – това е, което познаваме от Гранит. Ясно е, че имаше много критики след равенството 1:1, но това прави още по-прекрасно и важно факта, че той изведе отбора до победата“, допълни специалистът.

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Снимки: Gettyimages