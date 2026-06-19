Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Канада - Катар
  1. Световно първенство
  2. Швейцария
  3. Мурат Якин: Важни са трите точки

Мурат Якин: Важни са трите точки

  • 19 юни 2026 | 01:56
  • 150
  • 0

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин остана доволен след мощната победа с 4:1 над Босна и Херцеговина на Световното първенство. Той похвали играчите си и заяви, че най-важни са трите точки, защото с тях "кръстоносците" на практика си гарантираха учаситие в следващата фаза.

„Трите точки са това, което е важно. Заслужавахме да спечелим – много неща се напаснаха: тактиката, смените, представянето на отбора. Приемаме го. Аз оценявам това, което се случва на терена; игнорираме всичко останало. Показахме търпение и нанесохме удар в правилния момент“, отсече Якин.

Той коментира и критиките към капитана Гранит Джака след първия мач с Катар.

„Не беше приятно за Гранит. Той е капитанът и поема отговорност, той беше диригентът на терена – това е, което познаваме от Гранит. Ясно е, че имаше много критики след равенството 1:1, но това прави още по-прекрасно и важно факта, че той изведе отбора до победата“, допълни специалистът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

  • 18 юни 2026 | 23:27
  • 459
  • 0
Защо голмайсторът за Южна Африка плачеше в началото

Защо голмайсторът за Южна Африка плачеше в началото

  • 18 юни 2026 | 23:14
  • 705
  • 1
Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

  • 18 юни 2026 | 23:07
  • 2770
  • 5
Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

  • 18 юни 2026 | 23:56
  • 12875
  • 45
Кристиан Киву удължи договора си с Интер след двучасови преговори

Кристиан Киву удължи договора си с Интер след двучасови преговори

  • 18 юни 2026 | 22:28
  • 2679
  • 0
Селекционерът на Чехия: Важното е, че все още сме в играта

Селекционерът на Чехия: Важното е, че все още сме в играта

  • 18 юни 2026 | 22:15
  • 621
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Канада 5:0 Катар, автогол (гледайте на живо)

Канада 5:0 Катар, автогол (гледайте на живо)

  • 19 юни 2026 | 01:00
  • 2504
  • 15
Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

  • 18 юни 2026 | 23:56
  • 12875
  • 45
Чехия и Южна Африка не се победиха и сведоха до минимум шансовете си за класиране напред

Чехия и Южна Африка не се победиха и сведоха до минимум шансовете си за класиране напред

  • 18 юни 2026 | 20:58
  • 19654
  • 43
ЦСКА обяви голям трансферен удар

ЦСКА обяви голям трансферен удар

  • 18 юни 2026 | 22:40
  • 20137
  • 84
ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

  • 18 юни 2026 | 19:50
  • 14995
  • 224
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 21493
  • 81