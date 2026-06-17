Холанд: Очкаваше се да победим и го направихме

Нападателят на националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд сподели мнението си за победата в първия мач от група "I" на Световно първенство срещу тима на Ирак (4:1). Холанд се отличи с два гола в срещата.

„Първият ми гол беше добър, а вторият – още по-добър, така че е фантастично и се гордея с всички след такова добро начало. Знаем обаче, че следващите мачове ще бъдат още по-трудни и ще трябва да играем дори по-добре", заяви Холанд.

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

"От нас се очакваше да победим и за щастие го направихме. Сега всички в Норвегия ще бъдат щастливи и се надявам да празнуват!“, добави звездата на скандинавците.

В следващия си мач Норвегия ще се изправи срещу Сенегал на 23 юни.

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Снимки: Gettyimages