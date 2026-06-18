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Отчетоха земетресение при попаденията на Холанд

  • 18 юни 2026 | 15:53
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Головете на Ерлинг Холанд при победата на Норвегия с 4:1 срещу Ирак на футболния Мондиал 2026 са предизвикали вибрации в земята на територията на град Берген, отбелязва сеизмологичният институт "НОРСАР". Нападателят на Манчестър Сити наниза две попадения през първото полувреме, а Лео Йостигорд и автогол след почивката оформиха крайния резултат. С изразителната победа норвежците поведоха в Група I по голова разлика срещу световния вицешампион Франция, който надви Сенегал с 3:1. Сеизмометър, разположен в норвежкия град Берген, отчете "ясни сигнали" след головете на Холанд в 29-ата и 43-ата минута на мача във Фоксбъро, Масачузетс.

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Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

"В сряда вечерта сеизмологичният институт в Берген отчете ясни сигнали в близка станция по време на мача от Световното първенство между Норвегия и Ирак. Най-високите отклонения съвпадат с головете на Ерлинг Браут Холанд, които предизвикаха радост сред норвежките привърженици. Тези сигнали най-вероятно са предизвикани от радостта на феновете, които са гледали мача в Берген", пишат от "НОРСАР". "Когато много хора реагират по едно и също време на големи спортни събития, тяхното движение може да предизвика подземни вибрации, които са улавяни от сеизмограф с висока чувствителност", съобщават от "НОРСАР", цитирани от агенция ДПА. 

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Снимки: Gettyimages

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