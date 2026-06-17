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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - АЛЖИР
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  3. Солбакен: Холанд е суперзвезда, но е много земен човек

Солбакен: Холанд е суперзвезда, но е много земен човек

  • 17 юни 2026 | 04:59
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Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен сподели мнението си за звездата на тима Ерлинг Холанд. Нападателят отбеляза два гола при победата с 4:1 над Ирак в първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026.

„С Ерлинг се работи лесно. Той желае всичко най-добро на съотборниците си и обича да прекарва време с тях и с треньорския щаб", заяви Солбакен.

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

"Холанд е суперзвезда, но в същото време е много спокоен и земен човек“, добави специалистът.

Следващият двубой на Норвегия е срещу Сенегал на 23 юни. В третия си мач от групата скандинавският отбор ще се изправи срещу Франция на 26 юни.

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Снимки: Gettyimages

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