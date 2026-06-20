Съставите на Шотландия и Мароко, Стив Кларк е направил три промени

Шотландия и Мароко се изправят един срещу друг в среща от група "С" на Световното първенство, която ще се играе на "Жилет Стейдиъм" в Бостън.

"Гайдарите“ влизат в мача като изненадващ лидер в групата след ценната си победа с 1:0 над Хаити в първия кръг, докато "Атласките лъвове" също са в добра позиция, след като взеха точка от Бразилия след равенство 1:1. За Шотландия евентуален успех би означавал историческо първо класиране за елиминациите на голям международен форум в цялата им история.

Мароко пристига в Бостън със зашеметяваща серия от 29 мача без загуба във всички турнири и със самочувствието на полуфиналист от предишното Световно първенство. Шотландия обаче ще търси отмъщение. Това е първа среща между двата тима на Мондиал от 1998 г. насам, когато африканците разгромиха шотландците с 3:0 в груповата фаза.

Стив Кларк е направил три промени в сравнение с първия мач. Кийрън Тиърни, Нейтън Патерсън и Райън Кристи са в титулярния състав за сметка на Аарън Хики, Бен Ганън-Доук и Лоурънс Шенкленд. Мохамед Уаби е заложил на същата единайсеторка, която създаде много проблеми на Бразилия.

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Снимки: Imago