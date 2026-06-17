Арнаутович подобри два рекорда за Австрия

Нападателят Марко Арнаутович подобри две австрийски футболни постижения при дебюта си на световно първенство, след като се разписа при победата с 3:1 над Йордания в първия кръг в група J на Мондиал 2026. 37-годишният Арнаутович влезе като резерва на почивката на мястото на Саша Калайджич, с което записа рекордно 134-о участие с националната фланелка, а в края вкара от дузпа, за да подобри и рекорда за най-много отбелязани голове за австрийската представителна селекция с 48.

"Много съм радостен и съм изключително щастлив, най-вече от това, че спечелихме Разбира се, радвам се и за моя гол, но за мен най-важното е отборът. Момчетата дадоха всичко от себе си. В началото си личеше, че сме малко нервни, но към края доминирахме и заслужено спечелихме. За мен няма значение какво рекорди съм постигнал. Искам да покажа най-доброто, което мога по време на целия турнир и да помогна на отбора. Когато си на пейката на резервите, чувството не е много добро, но все пак съм тук и във всеки момент съм готов да вляза и да допринеса с необходимото. Саша Калайджич заслужаваше да е титуляр, но аз съм доволен от формата, в която се намирам. Още вчера чувството да си на този стадион беше страхотно, а днес е още по-изключително", каза 37-годишният таран в ефира на австрийската телевизия ОРФ.

37J 59T – Marko Arnautovic wurde durch sein Tor gegen Jordanien mit 37 Jahren und 59 Tagen der älteste österreichische Torschütze bei einer FIFA-Weltmeisterschaft. Er löste Toni Polster ab, der 34 Jahre und 93 Tage alt war, als er 1998 gegen Kamerun zum 1-1 traf. Ablöse. #AUTJOR pic.twitter.com/FbUqL8eM9K — OptaFranz (@OptaFranz) June 17, 2026

Романо Шмид откри резултата срещу Йордания с прецизен удар от дъгата пред пеналта средата на първата част, а впоследствие заедно с Арнаутович те станаха първите двама австрийски футболисти след Ивица Вастич, които са вкарвали на финали на световно и на европейско първенство. Вастич реализира при 1:1 срещу Чили на Мондиал 1998, както и при 1:1 срещу Полша на Евро 2008. Арнаутович пък има по едно попадение на последните две континентални първенства, а Шмид се разписа при загубата с 2:3 от Нидерландия на Евро 2024.

"Малко футболисти имат голове на финали на световно и на европейско първенство и затова съм горд от себе си. Но футболът е отборен спорт и съм още по-щастлив заради победата. Мачът беше много, много труден. Оставиха ни да владеем доста топката и ни дебнеха на контраатаки. В следващия ни мач срещу Аржентина ще бъде съвсем различно. Те обичат да притежават топката и се стремят да я владеят максимално време. Със сигурност ще трябва да подобрим контрола, защото направихме някои грешки, които доведоха до опасности, включително и изравнителния им гол. Но че можем да играем футбол, го доказахме в последната четвърт от срещата. Трябва, обаче, да го показваме за повече време", каза Шмид.

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Снимки: Imago