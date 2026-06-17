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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АВСТРИЯ - ЙОРДАНИЯ
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Австрия 1:0 Йордания, гол на Шмид (гледайте на живо)

  • 17 юни 2026 | 06:12
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Отборите на Австрия и Йордания играят при 1:0 в двубой от група "J" на Мондиала. Романо Шмид вкара гола в 21-вата минута.

Мачът в Сан Франциско е ръководен от Дахане Бейда от Мавритания и е от групата на Аржентина, който вече разби Алжир с 3:0.

Срещата се излъчва на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Австрийците се завръщат на световни финали след пауза от 28 години. Последната победа на тима пък датира от 1990 година - 2:1 срещу САЩ. Сега съставът на Ралф Рангник не крие амбициите си да остави сериозна следа с представянето си, а трите точки на старта са задължителни.

Йордания дебютира на най-големия футболен форум. Специалистите определят тима за един от аутсайдерите на Мондиал 2026, въпреки впечатляващите си резултати в квалификациите.

Тимът на Йордания изненадващо успя да създаде опасност още във втората минута. После австрийците опитаха да наложат игрово превъзходство, но в 17-ата коварен удар на Ал-Фахрури принуди вратаря Шлагер да се намесва.

Европейците обаче първи стигнаха до попадение, при това още с първия си точен изстрел. В 21-вата Романо Шмид беше точен с далечен удар - 1:0.

Тимът на Йордания пропусна да изравни секунди по-късно, когато изстрел срещна гредата.

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Снимки: Gettyimages

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