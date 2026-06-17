Рангник: Повлия ни това, че трябваше задължително да спечелим

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник смята, че успеха с 3:1 на Йордания е била напълно заслужена, но призна, че съперникът е създал повече трудности от очакваното. Това беше първи мача и за двата тима на Мондиала.

"Трябваше да положим много усилия. Йордания наистина ни затрудни сериозно. Отне ни доста време докато влезем добре в мача. Започнахме да намираме играта си чак след средата на второто полувреме. Напрежението от участието на световното първенство се усеща, има различна енергия. За нас този мач беше от по-голямо значение, отколкото за Йордания. Ние бяхме в ролята на фаворит и трябваше задължително да търсим победата. Това също малко донякъде повлия. В крайна сметка, обаче, заслужено спечелихме", коментира Рангник след двубоя за австрийската телевизия ОРФ.

"Знаех, че Йордания ще се представи добре, но те играха доста по-силно от това, което очаквахме", допълни той, цитиран от БТА.

Треньорът похвали футболистите, които се появиха на терена от резервната скамейка след почивката. Един от тях беше ветеранът Марко Арнаутович, който оформи крайното 3:1 от дузпа в последните секунди, а преди това негово попадение не беше зачетено заради докосване с ръка на асистиралия Щефан Пош, която беше потвърдена от системата за видеоповторения (ВАР). Арнаутович до голяма степен повлия и за автогола на азиатците за 2:1, след като при центриране от корнер той скочи с Язан Ал-Араб, а топката се отклони от тялото на защитника и влетя в мрежата.

"Смените днес също много ни помогнаха. С влизането им на терена качеството на играта ни се повиши. Това ни даде възможност да видим някои важни неща. Със сигурност този успех е голяма крачка към класиране за осминафиналите. Всяко начало с победа е добро. Но веднага започваме да мислим за следващия ни мач срещу Аржентина. По-рано днес видяхме с каква класа разполагат аржентинците. Те владеят отлично топката и ще бъде много трудно", каза Рангник.

Двубоят срещу Лионел Меси и компания е на 22 юни от 20:00 часа българско време.



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