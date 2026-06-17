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Мачът с Австрия промени работното време в Йордания

  • 17 юни 2026 | 11:19
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Йорданските футболни фенове изразиха разочарованието си, след като националният отбор загуби от Австрия в първия си мач на Световното първенство. Автогол след изпълнение на корнер, при който топката се отклони от йорданския защитник Язан Ал Араб, даде преднина на Австрия с 2:1 в 76-ата минута. Ветеранът нападател Марко Арнаутович впоследствие реализира дузпа дълбоко в добавеното време и увеличи разликата.

Йорданските привърженици се надяваха, че отборът, известен в страната като „Ал-Нашама“ („благородните“), ще започне турнира по положителен начин. Хиляди йордански запалянковци гледаха мача на гигантски екрани, поставени в Римския амфитеатър в центъра на Аман. Министерството на младежта също осигури големи екрани в четири спортни града и 60 младежки центъра в цялото кралство.

В опит да даде възможност на феновете да подкрепят националния отбор, правителството отложи началото на официалното работно време в дните, когато тимът играе на финалите на Световното първенство, като работният ден започваше в 10:00 часа, съобщиха държавните медии. Това е нова глава в историята на футбола в Йордания.

Следващият мач на Йордания в група J ще бъде срещу Алжир, а след това срещу действащия шампион Аржентина.

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