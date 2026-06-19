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Англичаните отидоха в САЩ за Световното, но се озоваха на бейзболен мач, "трите лъва" изиграха и контрола

  • 19 юни 2026 | 10:38
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Мениджърът на националния отбор на Англия Томас Тухел направи церемониалното първо хвърляне в мача от Мейджър Лийг Бейзбол между Канзас Сити Роялс и Сейнт Луис Кардиналс, завършил с победа с 14:6 за "кралете".  Германският специалист, който 24 часа по-рано изведе Англия до победа с 4:2 над Хърватия в първия мач от световното първенство, използва свободното си време, за да посети домакинството на бейзболния отбор на Канзас Сити. На трибуните бяха и част от футболистите, сред които капитанът Хари Кейн и защитниците Джед Спенс и Дан Бърн. За Кейн, който си тръгна от мача с Хърватия с превръзка на крака, вчерашният ден бе за възстановяване и почивка, но за голяма частг от националите на Англия той бе използван за активна подготовка.

"Трите лъва" изиграха приятелски мач с местния Спортинг Канзас Сити, като двубоя се игра във формат от две полувремена по 22 минути. Въпреки съкратеното време, английските футболисти успяха да се разпишат пет пъти и да спечелят с 5:1. Хеттрик за успеха вкара Айвън Тони, а другите два гола бяха дело на звездите на Астън Вила Оли Уоткинс и Морган Роджърс. "Мачът бе чудесен за момчетата, които не успяха да играят много срещу Хърватия. Мисля, че се получи добра проверка. Благодаря на Спортинг, те показаха много високо ниво и стигнаха до много красив гол от пряк свободен удар. Знаехме, че ние можем да вкараме няколко гола, което и направихме, но този тест бе точно това, от което се нуждаехме", каза Хари Кейн пред местната телевизионна станция Фокс 4 Нюз.

Тухел показал невъздържания си нрав и влязъл в конфликт с играч на Англия още по време на мача
Тухел показал невъздържания си нрав и влязъл в конфликт с играч на Англия още по време на мача
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