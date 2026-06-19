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На жаргон: шотландските фенове пият бира като за Световно

  • 19 юни 2026 | 11:02
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Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече се усеща не само по стадионите, но и в заведенията. Един от най-големите градове в Щатите - Бостън изпитва недостиг на популярната шотландска бира „Тенънтс“, след като хиляди фенове на Шотландия пристигнаха за мачовете на своя национален отбор. Собственици и мениджъри на заведения признават, че търсенето е надхвърлило всички очаквания. Оран Макгонъгъл, шеф на едно от заведенията в района, разкри, че през уикенда е получил 75 кега от шотландската лагер бира, като по-голямата част от количеството вече е изчерпана.

„Знаехме какво предстои и бяхме подготвени, защото очаквахме шотландските фенове да се събират именно тук заради близостта до фен зоната. Заредихме сериозни количества и в момента вероятно сме единственият бар в града, в който все още има шотландска бира“, обясни Макгонъгъл.

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Мениджърът на събитията в около фен центровете в града Робърт Фусиек се пошегува, че основната мисия на шотландците изглежда е да изпият всички налични запаси от бира в Бостън. Масово преобладава мнението, че феновете от Шотландия са ентусиазирани, щедри, признателни … но най-вече жадни. „Решението е просто – трябва да има още повече бира“, коментира той с усмивка. Въпреки допълнителното натоварване за персонала и постоянната необходимост от нови доставки, заведенията в града приемат с удоволствие шотландските запалянковци.

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