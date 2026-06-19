Капитанът на Шотландия засипа с похвали феновете, които окупираха Бостън

Капитанът Анди Робъртсън възхвали феновете на Шотландия, които бяха посрещнати из целия Бостън при дългоочакваното завръщане на страната на Световно първенство по футбол. Десетки хиляди шотландски привърженици пътуваха до Северна Америка за първото участие на отбора на световни финали от 28 години насам. Победата с 1:0 над Хаити в първия мач от група С миналия уикенд накара шотландските запалянковци да изпаднат във възторг, а снимки и кадри на хиляди фенове, отправили се към „Фенуей Парк“ в неделя, за да видят как Бостън Ред Сокс играе срещу Тексас Рейнджърс, както и атмосферата, която създадоха на бейзболния стадион, попаднаха в заглавията, привличайки вниманието на компанията Fenway Sports Group - собственици на Ред Сокс и Ливърпул. Робъртсън, който напусна „Анфийлд“ след девет години в клуба, за да се присъедини към Тотнъм, очаква същия плам във втория мач на Шотландия от Мондиал 2026 срещу Мароко тази нощ българско време.

36 години по-късно песента на победата отново засвири с тоновете на шотландската гайда!

„Най-големият комплимент, който мога да им направя, е, че не съм изненадан. Когато отидоха в Германия (за Евро 2024), във всеки град, в който бяха, хората се влюбиха в тях. Когато отиват на гостувания в квалификациите, местните се влюбват в тях и в Бостън е абсолютно същото. Беше страхотно да видя видеоклиповете от мача на Ред Сокс. Мисля, че собствениците на Ливърпул бяха абсолютно възхитени от това. Един от тях ми изпрати мило съобщение, че феновете се държаха толкова добре. Трябва да им отдадем заслуженото. Той каза, че мачът на Ред Сокс се е превърнал в парти на „Тартанова армия“. Мисля, че беше щастлив да чуе различни песни, които се пеят, а феновете определено направиха страхотна вечер на бейзболния стадион“, коментира Анди Робъртсън.

„Те подкрепят отбора, но също така извън футбола. Всеки град, в който влизат, както и всеки човек, когото срещат, се влюбва в тях. Това е най-големият комплимент, който мога да им направя. В събота те бяха великолепни за нас в града и на стадиона и знам, че утре ще бъдат същите. Не мога да говоря достатъчно за тях. Те са най-добрите в света и съм сигурен, че ще продължат да бъдат“, заяви още шотландският национал. Една точка срещу Мароко почти ще гарантира на отбора на Шотландия място в елиминационната фаза на Световното първенство за първи път, но Робъртсън каза:

„Опитваме се да не мислим твърде много за това, защото ни предстоят толкова трудни задачи. Но не смятам, че някой от момчетата или треньорския щаб се е поколебал. Искаме да бъдем първият отбор, който ще може да постигне тази цел за страната и това е хубаво чувство. Знаем колко трудно ще бъде. Но вярваме, че можем да направим всеки мач труден и за съперника. Ако успеем да го направим и ако можем да покажем най-доброто от себе си, вярвам, че можем да постигнем това, което искаме. Надявам да бъдем тези, които ще напишат история.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages