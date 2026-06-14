Най-възрастният голмайстор и най-младият дебютант на Световно - рекордите на Шотландия от победата над Хаити

С победния си гол за успеха над Хаити с 1:0 капитанът на Шотландия Джон Макгин се превърна в най-възрастния реализатор на попадение за своята родина на Световно първенство.

36 години по-късно песента на победата отново засвири с тоновете на шотландската гайда!

Крилото на Астън Вила се разписа в 28-ата минута на снощния мач и със своите 31 години и 238 дни подобри досегашното върхово постижение за играч на “гайдарите” в това отношение. То принадлежеше на легендарния Кени Далглиш, който се разписа на 31 години и 103 дни срещу Нова Зеландия на Мондиал 1982.

31-238 - At 31 years, 238 days old, John McGinn is the oldest player to score for Scotland at the FIFA World Cup, surpassing Kenny Dalglish (31-103) vs. New Zealand in 1982.



Breakthrough. pic.twitter.com/uiFqsM6Uip — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Попадението на Макгин е негово 21-во под ръководството на селекционера Стив Кларк. По този начин беше изравнен рекордът на Денис Лоу, който също има 21 гола за страната при Иън Маккол като селекционер на Шотландия.

21 - John McGinn has scored 21 goals for Scotland under manager Steve Clarke.



That's the joint most by a Scottish player under a single manager, along with Denis Law for Ian McColl (21 in 21 appearances).



Collaboration. pic.twitter.com/uzuJsh5VmN — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Освен това, ако не се броят автоголовете, седем от последните девет попадения на шотландския национален отбор на големи първенства са отбелязани от играчи, чиято фамилия започва с представката “Мак”.

7 - Excluding own goals, seven of Scotland's last nine goals at major tournaments have been scored by players whose surname starts with Mc.



✅ McStay

✅ McClair

✅ McAllister

✅ McCoist

❌ Collins

❌ Burley

✅ McGregor

✅ McTominay

✅ McGinn



MC's. pic.twitter.com/J2mEA8ABQG — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Междувременно, в срещата с Хаити два пъти беше подобрен рекордът за най-млад шотландски футболист, изиграл мач в Мондиал. Бен Доук стартира като титуляр на възраст от 20 години и 214 дни, но малко след това постижението му беше подобрено от резервата Финдли Къртис, който се появи в игра на 19 години и 255 дни, заменяйки Макгин.

19-255 - At 19 years, 255 days old, Findlay Curtis is the youngest player to appear for Scotland at the FIFA World Cup.



Usurped. https://t.co/16NPHgqUDd — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Това е първата победа на Шотландия на Световно първенство от 1990 година насам. Също така тимът за трети път стартира турнира с успех, като предишните два пъти бяха през 1974-та и 1982 година. Любопитното е, че и в трите случая “Тартановата армия” е в група с Бразилия, като във всеки от тях е на първо място след откриващия си мач.

3 - Scotland have won their opening match at the FIFA World Cup for the third time (1974, 1982). They led their group after the first matchday each time with Brazil featuring in all three groups.



Atop. pic.twitter.com/ByPlkKISeD — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

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Снимки: Gettyimages