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Най-възрастният голмайстор и най-младият дебютант на Световно - рекордите на Шотландия от победата над Хаити

  • 14 юни 2026 | 13:20
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С победния си гол за успеха над Хаити с 1:0 капитанът на Шотландия Джон Макгин се превърна в най-възрастния реализатор на попадение за своята родина на Световно първенство.

36 години по-късно песента на победата отново засвири с тоновете на шотландската гайда!
36 години по-късно песента на победата отново засвири с тоновете на шотландската гайда!

Крилото на Астън Вила се разписа в 28-ата минута на снощния мач и със своите 31 години и 238 дни подобри досегашното върхово постижение за играч на “гайдарите” в това отношение. То принадлежеше на легендарния Кени Далглиш, който се разписа на 31 години и 103 дни срещу Нова Зеландия на Мондиал 1982.

Попадението на Макгин е негово 21-во под ръководството на селекционера Стив Кларк. По този начин беше изравнен рекордът на Денис Лоу, който също има 21 гола за страната при Иън Маккол като селекционер на Шотландия.

Освен това, ако не се броят автоголовете, седем от последните девет попадения на шотландския национален отбор на големи първенства са отбелязани от играчи, чиято фамилия започва с представката “Мак”.

Междувременно, в срещата с Хаити два пъти беше подобрен рекордът за най-млад шотландски футболист, изиграл мач в Мондиал. Бен Доук стартира като титуляр на възраст от 20 години и 214 дни, но малко след това постижението му беше подобрено от резервата Финдли Къртис, който се появи в игра на 19 години и 255 дни, заменяйки Макгин.

Това е първата победа на Шотландия на Световно първенство от 1990 година насам. Също така тимът за трети път стартира турнира с успех, като предишните два пъти бяха през 1974-та и 1982 година. Любопитното е, че и в трите случая “Тартановата армия” е в група с Бразилия, като във всеки от тях е на първо място след откриващия си мач.

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Снимки: Gettyimages

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