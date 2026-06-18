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  1. Sportal.bg
  2. Уестърн Сидни Уондърърс
  3. Божидар Краев остана без отбор

Божидар Краев остана без отбор

  • 18 юни 2026 | 18:50
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Божидар Краев остана без отбор

Българският национал Божидар Краев ще трябва да си търси нов отбор, след като договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен. Краев изкара два сезона в Уондърърс, в които записа участие в 55 мача. Той отбеляза 15 гола и асистира за още два по време на престоя си в Сидни.

Юношата на Левски бе част от новозеландския Уелингтън Финикс, също играещ в елита на Австралия, преди трансфера си в Уестърн Сидни Уондърърс.

В кариерата си, освен за отборите от А-Лигата и Левски, Краев е носил екипите още на датския Мидтиланд, както и португалските Фамалиако и Жил Висенте.

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