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  3. Рапид унищожи андорци и показа готовност за основната схема, Кун Теменужков блесна с асистенция

Рапид унищожи андорци и показа готовност за основната схема, Кун Теменужков блесна с асистенция

  • 30 юли 2026 | 00:18
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Рапид унищожи андорци и показа готовност за основната схема, Кун Теменужков блесна с асистенция

Австрийският гранд Рапид (Виена) довърши започнатото срещу ФК Санта Колома от Андора и се класира за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Този път играчите от Централна Европа стигнаха до разгромна победа с 6:2 и след 3:1 в първия мач миналата седмица те продължиха напред с успех в общия резултат от 9:3.

Сега за австрийците хеттрик вкара Ерджан Кара (10’, 33’, 63’), като попадения добавиха още Петер Носкаре Дал (24’), Ненад Цветкович (58’) и Николаус Вурмбранд (83’), а за съперника се разписаха Гийом Лопес (30’) и Роберто Родригес (87’). За попадението на Родригес асистенция направи българинът Кун Теменужков.

Пътят към плейофите за Рапид (Виена) изглежда отворен, тъй като в следващия кръг австрийците ще срещнат някой измежду Пайде от Естония и Зира от Азербайджан. Балтийците имат преднина от 1:0 след първия мач, а реваншът е в днешния 30-и юли (четвъртък) от 19:00 часа българско време.

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