Божидар Краев с нов гол в Австралия

Божидар Краев се разписа при победата на Уестърн Сидни Уондърърс над Макартър ФК с 4:0 като гост в двубой от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия. Краев беше титуляр и отбеляза втория гол за гостите в средата на първото полувреме.

Българския футболист остана на терена до 87-мата минута, когато бе заменен. Отборът на Уестърн Сидни Уондърърс прекъсна неубедителната серия в последните си срещи, записвайки пета победа за сезона, като заема предпоследната 11-а позиция във временното класиране.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages