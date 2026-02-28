Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уестърн Сидни Уондърърс
  3. Божидар Краев с нов гол в Австралия

Божидар Краев с нов гол в Австралия

  • 28 фев 2026 | 13:37
  • 337
  • 0
Божидар Краев с нов гол в Австралия

Божидар Краев се разписа при победата на Уестърн Сидни Уондърърс над Макартър ФК с 4:0 като гост в двубой от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия. Краев беше титуляр и отбеляза втория гол за гостите в средата на първото полувреме.

Българския футболист остана на терена до 87-мата минута, когато бе заменен. Отборът на Уестърн Сидни Уондърърс прекъсна неубедителната серия в последните си срещи, записвайки пета победа за сезона, като заема предпоследната 11-а позиция във временното класиране.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Българи зад граница

Нюрнбергер пропусна загуба на Дармщат

Нюрнбергер пропусна загуба на Дармщат

  • 28 фев 2026 | 02:16
  • 1326
  • 0
Мартин Минчев прекъсна головата си суша

Мартин Минчев прекъсна головата си суша

  • 27 фев 2026 | 21:45
  • 9426
  • 1
Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

  • 27 фев 2026 | 21:17
  • 9493
  • 0
Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

  • 25 фев 2026 | 00:47
  • 1469
  • 0
Херманщат продължава да страда, Чорбажийски с жълт картон

Херманщат продължава да страда, Чорбажийски с жълт картон

  • 23 фев 2026 | 21:28
  • 1387
  • 1
Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

  • 23 фев 2026 | 18:02
  • 1895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 6886
  • 22
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 4554
  • 9
Втора лига стартира с пет срещи

Втора лига стартира с пет срещи

  • 28 фев 2026 | 13:45
  • 1332
  • 1
11-те на Добруджа и Черно море

11-те на Добруджа и Черно море

  • 28 фев 2026 | 13:50
  • 404
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 10783
  • 94
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2863
  • 0