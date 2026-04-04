Божидар Краев записа цял мач при своя тежка загуба в Австралия

Българският нападател на Уестърн Сидни Уондърърс Божидар Краев записа цял мач като титуляр при загубата на неговия тим с 0:3 като гост на Мелбърн Сити в среща от 23-тия кръг на австралийския елит.

Именно Краев водеше атаката на Уондърърс, като през първото полувреме се отчете с два пропуска, а след почивката не се откриха голови възможности за него. От друга страна, домакините стигнаха до убедителната победа с попадения на Андреас Кюн (23’), Маркъс Юнис (33’) и Елбасан Рашани (49’).

След четвъртия си пореден мач без успех тимът от Сидни остава на последното 12-о място в класирането с 21 точки, докато Мелбърн Сити заема седмата позиция с 29 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages