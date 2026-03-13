Популярни
Божидар Краев с поредно попадение в Австралия

  • 13 март 2026 | 12:46
  • 280
  • 0
Божидар Краев с поредно попадение в Австралия

Българският национал Божидар Краев отново се разписа при равенството 2:2 на отбора си Уестърн Сидни Уондърърс при гостуването на Бризбейн Роар в мач от 21-вия кръг на австралийската елитна А Лига.

В добавеното време на първата част бившият футболист на Левски, наричан от феновете на тима си "Биг Бож", получи топката отляво и стреля без забавяне през наказателното поле с левия крак, като вкара топката ефектно под напречната греда. Така резултатът стана 2:1 за тима от Сидни, като преди това Георгиос Вракас бе извел домакините напред, а Брендън Борело изравни за гостите в 35-ата минута. След почивката Ниал Том изравни за Бризбейн за крайното 2:2.

Уестърн Сидни Уондърърс са на предпоследното 11-о място в класирането с 21 точки от 21 мача, Бризбейн е осми.

Това е пети гол на Краев през сезона, като той е в отлична форма и се разписва неизменно в последните три мача. Той има и два асистенции. По-големият от братята Краеви записа през миналия сезон 27 мача и 8 гола за тима от Сидни.

