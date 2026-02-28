Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Уестърн Сидни Уондърърс
  3. Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 388
  • 1
Краев бележи, австралийският му тим громи

Божидар Краев се разписа при победата на Уестърн Сидни Уондърърс над ФК Макартър с 4:0 като гост в двубой от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия. Краев беше титуляр и отбеляза втория гол за гостите в 24-ата минута на мача. Българския футболист остана на терена до 87-ата минута, когато бе заменен. Отборът на Уестърн Сидни Уондърърс прекъсна неубедителната серия в последните си срещи, записвайки пета победа за сезона, като заема предпоследната, 11-а позиция във временното класиране.

Снимки: Gettyimages

