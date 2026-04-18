Нов цял мач и нова загуба за Божидар Краев

Българският атакуващ халф Божидар Краев записа 90 минути като титуляр при загубата на неговия Уестърн Сидни Уондърърс с 1:2 като гост на Уелингтън Финикс в 25-ия кръг на австралийското първенство.

За Краев това беше четвърти пореден цял мач, но във всички тези срещи неговият тим допусна загуби. За домакините се разписаха Ифеаний Езе (16’) и Казуки Нагасава (56’), докато за тима от Сидни точен беше само капитанът Брендън Борело. Така Уондърърс остават на последното 12-о място в класирането с актив от 21 точки. Уелингтън пък се изкачи на седмата позиция с 33 пункта след четвъртата си победа в последните пет кръга.

All over in Christchurch. pic.twitter.com/ft2Dwr6YZK — WS Wanderers FC (@wswanderersfc) April 18, 2026

Снимки: Gettyimages