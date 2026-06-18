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Ботев задържа Коко Илиев с нов договор

  • 18 юни 2026 | 17:07
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Ботев задържа Коко Илиев с нов договор

Ботев Пловдив задържа един от най-големите си таланти. Никола Илиев подписа нов договор с „жълто-черните“ до лятото на 2030 година.

22-годишният атакуващ футболист е сред най-изявените млади български играчи, като има 11 мача за мъжкия национален отбор и 20 мача за младежкия национален тим на България.

Никола Илиев е юноша на Ботев Пловдив, а до момента има 70 мача в професионалния футбол с екипа на най-стария български футболен клуб.

Преди да се завърне на „Колежа“, талантливият футболист носи екипите на ЦСКА 1948 и италианския гранд Интер.

През сезон 2025/26 атакуващият футболист изигра общо 33 мача за „канарчетата“, като една от най-запомнящите се негови изяви бе феноменалният гол срещу Локомотив в парк „Лаута“.

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