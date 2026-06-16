Още трима напуснаха Ботев

ПФК Ботев Пловдив се разделя с футболистите Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Антоан Конте изигра общо 53 мача с екипа на „канарчетата“, като договорът му няма да бъде продължен.

Константинос Балоянис записа 106 мача за пловдивчани. Контрактът на защитника изтече, а той не прие предложението на клуба за нов договор.

Габриел Нога изигра 6 мача за „жълто-черните“, а договорът му с пловдивчани бе прекратен.

ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти за професионализма и отдадеността им към клуба и им пожелава успех в бъдещите професионални начинания.

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