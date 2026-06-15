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Ботев (Пловдив) започна лагер на клубната си база

  • 15 юни 2026 | 12:08
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Ботев (Пловдив) започна лагер на клубната си база

Отборът на Ботев (Пловдив) поднови тренировъчни занимания и от днес "канарчетата" влизат в лагерен режим на клубната си база, информираха от клуба. 

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Към заниманията на "жълто-черните" се присъединяват и Даниел Наумов, Никола Илиев и Самуил Цонов, които получиха по-дълга почивка заради ангажиментите си с националните отбори. 

Наумов вече се включи наравно със своите съотборници под ръководството на треньора на вратарите Йордан Господинов.

От Ботев (Пловдив) уточниха още, че през настоящата седмица "жълто-черните" ще бъдат подложени на сериозни физически натоварвания и двуразови тренировки, като в програмата не е предвидена контролна среща.

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