Защитник пред раздяла с Ботев (Пловдив)

Престоят на Антоан Конте в Ботев (Пловдив) е към своя край. Според информация на Africafoot, получена от обкръжението на играча, гвинейският централен защитник няма да продължи договора си с "канарчетата", който изтича на 30 юни. Пристигнал през втората половина на сезона, националът на Гвинея вече е готов да отвори нова страница в своята кариера.

Transfert : Antoine Conté, vers un départ de la Bulgarie ? https://t.co/wK8xVjFvEu — Guineefoot (@guineefoot) June 15, 2026

Няколко оферти вече са на масата

На 32 години Антоан Конте не страда от липса на интерес. Няколко клуба вече са проявили желание да си осигурят услугите му през предстоящия трансферен прозорец. Сред най-настоятелните кандидати са отбори от Ирак. Съществуват и сериозни възможности от Израел - първенство, което защитникът познава добре от предишен етап в кариерата си.

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Обмислен избор преди нов ангажимент

Въпреки това, все още не е взето окончателно решение. Според източник, близък до играча, бившият възпитаник на академията на Пари Сен Жермен иска да отдели необходимото време, преди да се обвърже с нов отбор.

"Антоан разполага с няколко конкретни оферти. Той не бърза. Заедно с него анализираме всяко предложение, за да направим възможно най-добрия избор за бъдещето на кариерата му", споделя източникът.

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Оценяван на 500 000 евро на трансферния пазар, бранителят запазва добра репутация въпреки своите 32 години. Неговият международен опит, универсалността му в защита и лидерските му качества продължават да привличат клубове, търсещи играч, способен да внесе стабилност в отбраната им.

Бъдеще, отворено към няколко дестинации

Антоан Конте подхожда към този период спокойно и без притеснения за бъдещето си. Неговото обкръжение уверява, че възможности не липсват и че целта сега е да се даде предимство на последователен спортен проект, който да отговаря на личните и професионалните му амбиции.

Освен ако не настъпи неочакван обрат, следващите седмици ще отбележат официалния край на престоя му в Ботев (Пловдив). Остава да видим дали гвинейският защитник ще избере да приеме ново предизвикателство в Близкия изток, да се завърне в Израел или да проучи друга дестинация, за да продължи своята вече богата на опит кариера.

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