Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) се раздели с трима футболисти

Ботев (Пловдив) се раздели с трима футболисти

  • 15 юни 2026 | 11:00
  • 1810
  • 0
Ботев (Пловдив) се раздели с трима футболисти

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви, че се разделя с трима футболисти по взаимно съгласие. Аут от отбора са Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

Ботев (Пд): Продадохме над 1000 карти, интересът е голям и отваряме каса
Ботев (Пд): Продадохме над 1000 карти, интересът е голям и отваряме каса

"Ботев Пловдив се раздели по взаимно съгласие с футболистите Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

Алекса Мараш изигра общо 46 мача с екипа на "канарчетата". Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в 2 срещи на "жълто-черните".

ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Медалист от САЩ'94 се избъзика с ЦСКА след погрома на Кюрасао

Медалист от САЩ'94 се избъзика с ЦСКА след погрома на Кюрасао

  • 14 юни 2026 | 22:17
  • 20785
  • 90
Хамрун привлече бивш футболист на Ботев (Враца) и Локомотив (София)

Хамрун привлече бивш футболист на Ботев (Враца) и Локомотив (София)

  • 14 юни 2026 | 20:36
  • 3375
  • 12
Левски се похвали с над 7000 продадени абонаментни карти: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

Левски се похвали с над 7000 продадени абонаментни карти: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

  • 14 юни 2026 | 19:19
  • 13242
  • 118
Христо Стоичков: Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите

Христо Стоичков: Преди 40 години изиграх първия си мач в евротурнирите

  • 14 юни 2026 | 18:23
  • 2136
  • 11
Левски поздрави Лусио Вагнер

Левски поздрави Лусио Вагнер

  • 14 юни 2026 | 17:01
  • 3013
  • 4
Хектор дойде в ЦСКА 1948, снима се в офиса на клубния спомоществовател

Хектор дойде в ЦСКА 1948, снима се в офиса на клубния спомоществовател

  • 14 юни 2026 | 16:30
  • 13884
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 9267
  • 16
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 4079
  • 3
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 6121
  • 8
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 33692
  • 37
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 14749
  • 11
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

  • 15 юни 2026 | 08:00
  • 2581
  • 3