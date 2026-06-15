Ботев (Пловдив) се раздели с трима футболисти

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви, че се разделя с трима футболисти по взаимно съгласие. Аут от отбора са Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

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"Ботев Пловдив се раздели по взаимно съгласие с футболистите Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.



Алекса Мараш изигра общо 46 мача с екипа на "канарчетата". Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в 2 срещи на "жълто-черните".



ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера", написаха от клуба.

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