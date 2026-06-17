Балоянис напусна Ботев и бързо намери нов отбор

Бившият ляв защитник на Ботев Пловдив Константинос Балоянис бързо си намери нов отбор. Балоянис, който беше твърд титуляр в състава на "канарчетата" и участва при спечелването на Купата на България през 2024 г. ще продължи кариерата си в кипърския Аполон Лимасол. 27-годишният грък ще подпише договор до май 2028 година.

Балоянис игра за Ботев Пловдив от 2023-а година, като записа 106 мача във всички турнири.

„Аполон обявява принципното споразумение с футболиста Константинос Балоянис до май 2028 година. Очаква се футболистът да пристигне в Кипър през следващите дни, за да премине медицински преглед и впоследствие да финализира споразумението", написаха от кипърския клуб.

Преди година името на Балоянис беше свързвано с преминаване в ЦСКА, но такова така и не се осъществи.

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