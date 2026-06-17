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Промяна в контролите на Ботев

  • 17 юни 2026 | 13:35
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Промяна в контролите на Ботев

Настъпи промяна в програмата за контролните срещи на Ботев Пловдив. Всички проверки ще се играят на клубната база и стадион „Христо Ботев“. На 1 юли „канарчетата“ ще се изправят срещу Черноморец Бургас, а на 4 юли ще има две контроли – сутрешна срещу Етър и вечерна срещу Спартак Варна.

Всички контроли от лятната подготовка на „жълто-черните“ ще бъдат излъчвани по Sportal.bg.

Ето и програмата на Ботев Пловдив:

23.06 – срещу Спартак (Плевен)
26.06 – срещу Арда (Кърджали)
01.07 – срещу Черноморец (Бургас)
04.07 – срещу Етър (Велико Търново)
04.07 – срещу Спартак (Варна)
11.07 – търси се съперник

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