Промяна в контролите на Ботев

Настъпи промяна в програмата за контролните срещи на Ботев Пловдив. Всички проверки ще се играят на клубната база и стадион „Христо Ботев“. На 1 юли „канарчетата“ ще се изправят срещу Черноморец Бургас, а на 4 юли ще има две контроли – сутрешна срещу Етър и вечерна срещу Спартак Варна.

Всички контроли от лятната подготовка на „жълто-черните“ ще бъдат излъчвани по Sportal.bg.

Ето и програмата на Ботев Пловдив:

23.06 – срещу Спартак (Плевен)

26.06 – срещу Арда (Кърджали)

01.07 – срещу Черноморец (Бургас)

04.07 – срещу Етър (Велико Търново)

04.07 – срещу Спартак (Варна)

11.07 – търси се съперник

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google