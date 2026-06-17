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  3. Ботев се похвали с играч от Бенфика

Ботев се похвали с играч от Бенфика

  • 17 юни 2026 | 19:15
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Ботев се похвали с играч от Бенфика

Владимир Мендеш е третото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив.

„Канарчетата“ осъществиха трансфер с португалския гранд Бенфика за правата на футболиста, като параметрите по споразумението остават конфиденциални.

Владимир Николау Семедо Мендеш е роден на 15 юни 2005 година и играе на позицията ляв краен защитник.

Футболистът притежава португалски паспорт и през последните пет години е неизменна част от юношеските и младежките формации на Бенфика.

Преди това бранителят е бил част от отбора на Беленензеш. В „жълто-черния“ клуб Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82.

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