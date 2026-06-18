Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Официално: Галин Иванов подписа нов договор със Септември

Официално: Галин Иванов подписа нов договор със Септември

  • 18 юни 2026 | 09:56
  • 406
  • 0
Официално: Галин Иванов подписа нов договор със Септември

Септември удължи договора на своя капитан Галин Иванов, съобщават от клуба в четвъртък.

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

"Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърна в символ на ценностите, които Септември отстоява. На терена е капитан, а извън него - пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди", написаха от столичния клуб в официалната си страница във "Фейсбук".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Специална португалска вечер в "Каза Бала", легенда с любопитно обещание

Специална португалска вечер в "Каза Бала", легенда с любопитно обещание

  • 17 юни 2026 | 20:34
  • 6093
  • 14
Черно море приюти младежки национал

Черно море приюти младежки национал

  • 17 юни 2026 | 20:32
  • 3801
  • 4
Наставникът на Спартак (Търнава) "изчетка" ЦСКА 1948

Наставникът на Спартак (Търнава) "изчетка" ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 20:28
  • 1709
  • 0
ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания

ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания

  • 17 юни 2026 | 20:12
  • 3531
  • 0
Ботев се похвали с играч от Бенфика

Ботев се похвали с играч от Бенфика

  • 17 юни 2026 | 19:15
  • 2875
  • 9
Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

  • 17 юни 2026 | 18:30
  • 3323
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

  • 18 юни 2026 | 01:00
  • 69654
  • 201
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 52670
  • 385
Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

  • 18 юни 2026 | 07:03
  • 22568
  • 10
Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

  • 18 юни 2026 | 04:12
  • 30197
  • 12
Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

  • 18 юни 2026 | 07:11
  • 2627
  • 0
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 1754
  • 2