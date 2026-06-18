Официално: Галин Иванов подписа нов договор със Септември

Септември удължи договора на своя капитан Галин Иванов, съобщават от клуба в четвъртък.

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"Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърна в символ на ценностите, които Септември отстоява. На терена е капитан, а извън него - пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди", написаха от столичния клуб в официалната си страница във "Фейсбук".

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