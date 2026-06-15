Септември (София) обяви първото си ново попълнение

Септември (София) обяви първото си ново попълнение за лятото, привличайки централния полузащитник Божидар Пенчев от Ботев (Враца).

24-годишният полузащитник е юноша на Берое (Стара Загора) и има опит в професионалния футбол с екипите на заралии, както и за Хебър (Пазарджик), Ботев (Враца), а последния сезон прекара под наем в Янтра (Габрово).

Пенчев е бивш младежки национал на България със седем мача за тима до 21 години и може да играе на няколко позиции в халфовата линия и по фланговете.

"Пожелаваме му здраве, силни мачове и много успехи с екипа на Септември", написаха от столичния клуб.

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