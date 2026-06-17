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Септември се раздели с бранител

  • 17 юни 2026 | 11:51
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Септември (София) обяви, че се е разделил с бранителя Робин Шутен. Защитникът и отборът са постигнали договорка контрактът между двете страни да бъде прекратен по взаимно съгласие.

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Ето какво пишат от Септември:

Септември София и Робин Шутен се разделиха, след като двете страни постигнаха договорка договорът на играча да бъде прекратен по взаимно съгласие!

Крайният бранител изигра за септемврийци 25 двубоя през този сезон!

Успех, Робин!

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