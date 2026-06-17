Септември се раздели с бранител

Септември (София) обяви, че се е разделил с бранителя Робин Шутен. Защитникът и отборът са постигнали договорка контрактът между двете страни да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Новият наставник на Септември: Проектът за развитие на млади таланти ме доведе тук

Ето какво пишат от Септември:

Септември София и Робин Шутен се разделиха, след като двете страни постигнаха договорка договорът на играча да бъде прекратен по взаимно съгласие!

Крайният бранител изигра за септемврийци 25 двубоя през този сезон!

Успех, Робин!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google