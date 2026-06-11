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  3. Септември се раздели с полузащитник

Септември се раздели с полузащитник

  • 11 юни 2026 | 14:07
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Септември се раздели с полузащитник

Отборът на Септември се раздели с полузащитника Красиан Колев, научи Sportal.bg. Халфът се завърна в тима през зимата, след като стартира сезона в Добруджа, но и на двете места не успя да се наложи. За тима от Драгалевци изигра седем срещи в efbet Лига, а в Добрич записа шест.

Двете страни са постигнали споразумение да се разделят и 22-годишният играч вече е свободен да търси нов отбор за следващия сезон. Колев е играл още за тимовете на Хебър и Ботев (Пловдив), където бе трансфериран именно от Септември преди три години и половина.

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