Септември се раздели с полузащитник

Отборът на Септември се раздели с полузащитника Красиан Колев, научи Sportal.bg. Халфът се завърна в тима през зимата, след като стартира сезона в Добруджа, но и на двете места не успя да се наложи. За тима от Драгалевци изигра седем срещи в efbet Лига, а в Добрич записа шест.

Двете страни са постигнали споразумение да се разделят и 22-годишният играч вече е свободен да търси нов отбор за следващия сезон. Колев е играл още за тимовете на Хебър и Ботев (Пловдив), където бе трансфериран именно от Септември преди три години и половина.

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