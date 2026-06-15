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Новият наставник на Септември: Проектът за развитие на млади таланти ме доведе тук

  • 15 юни 2026 | 19:42
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Португалският специалист Симао Фрейтас официално е новият старши треньор на Септември София. Специалистът, който има зад гърба си над две десетилетия опит във футбола, застава начело на представителния отбор с ясна философия за развитие на младите таланти на клуба.

Септември взе португалски треньор
Септември взе португалски треньор

В кариерата си Фрейтас е работил в престижната академия на Порто, както и в клубове като Боависта, Тондела, Брага, Зимбру Кишинев и Шандонг Тайшан, натрупвайки сериозен международен опит.

В неговия щаб влизат Педро де Оливейра, Фелипе де Соуза и Христо Николов. Клубът обяви и първото си ново попълнение - 24-годишния бивш младежки национал Божидар Пенчев, който пристига от Ботев Враца.

Ето какво каза португалският специалист при първото си занимание с тима от Драгалевци:

Г-н Фрейтас, добре дошли в София и в Септември. Какво Ви накара да вземете това решение и да дойдете тук?

Първо, благодаря за посрещането. Причината е проектът. Мисля, че този клуб разполага с много млади футболисти, а аз винаги обичам да работя и да развивам млади играчи. Затова смятам, че това е добър проект за мен като треньор, тъй като една от целите ми е именно работата с младежи.

Какви цели Ви постави ръководството на отбора?

Тъй като съм амбициозен треньор, за мен целта в момента е да побеждаваме мач за мач. Искаме да излизаме на терена с мисълта за победа във всеки двубой. Това е нашата философия. Ще вървим стъпка по стъпка и във всеки мач ще се борим за трите точки – това е настоящият ни фокус и цел. На първо време си поставяме тези кракосрочни цели, а след това ще мислим за средносрочните и дългосрочните.

Запознат ли сте вече с качествата на играчите и с дълбочината на състава?

Да, разполагаме с много добри футболисти. Гледах доста мачове от миналия сезон. Имаме много качествени български играчи. Предстои да видим дали можем да подобрим една или две позиции на терена за в бъдеще, което трябва да обсъдим с ръководството, но като цяло съм доволен от качеството на футболистите.

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