Септември взе португалски треньор

Ръководството на Септември (София) обяви името на новия треньор. Начело на тима застана португалският специалист Симао Фрейтас.

"ПФК Септември приветства Симaо Фрейтас! Португалският специалист Симaо Фрейтас се присъединява към клуба като старши треньор на представителния отбор.

Фрейтас притежава UEFA Pro Licence и над две десетилетия опит във футбола. В своята кариера е работил в академията на ФК Порто, както и в клубове като Боависта, Тондела, Брага, Зимбру Кишинев и Шандонг Тайшан.

С богат международен опит в Европа, Азия и Южна Америка, той пристига в Септември със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес.

В щаба на Фрейтас влизат като асистент треньор - Педро де Оливейра, кондиционен треньор - Фелипе де Соуза и треньор на вратарите Христо Николов.

Пожелаваме на Симaо Фрейтас много успехи начело на Септември", написаха от клуба.

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