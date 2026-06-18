Гана 0:0 Панама, започна последният мач от първия кръг на Мондиал 2026

Отборите на Гана и Панама играят при 0:0 в първия мач от втората седмица на Мондиал 2026 с първия мач от програмата на 18-и юни (четвъртък).



Това е вторият сблъсък от програмата на група "L", след като по-рано тази вечер в супер шо Англия удари Хърватия с 4:2.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Ако Гана и Панама не излъчат победител, "трите лъва" ще бъдат начело след първия кръг, а ако някой вземе успех с три или повече гола, ще оглави групата. Освен това срещата е последна от откриващия кръг на шампионата на планетата и след това ще започне второто завъртане между тимовете в отделните групи.

Срещата между Гана и Панама е сред двубоите на Мондиала, които се провеждат на територията на Канада, като сблъсъкът е на "БМО Фийлд" в Торонто.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

В стартовия състав на Гана изненадващо или не отсъстваше една от големите звезди на отбора Иняки Уилямс, който започна мача на резервната скамейка. Все пак на линия за първия съдийски сигнал бе Антоан Семеньо, който е един от основните играчи на английския вицешампион Манчестър Сити.

👥 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋



👊🏾 Here’s how we line up for tonight’s #FIFAWorldCup opener against Panama! #BlackStars pic.twitter.com/K3zWQ347Sj — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 17, 2026

Сред титулярите на Панама селекционерът Томас Кристиансен не разполагаше с нито един състезател от топ 5 първенствата на Европа. Въпреки това първият съдийски сигнал чу Майкъл Мурийо, който е представител на един от реномираните клубове на Стария континент в лицето на турския гранд Бешикташ.

¡📋 TITULARES 🇵🇦!



Este es el 11 titular de #PanamáMayor🇵🇦 para enfrentarse a Ghana 🇬🇭 en el debut mundialista 🏆. ¡VAMOOOOS 🇵🇦!



🇬🇭 Ghana 🆚 Panamá 🇵🇦

🕖 6:00pm

🏟️ Toronto Stadium

📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate pic.twitter.com/lap9ccN5oy — FEPAFUT (@fepafut) June 17, 2026

ГАНА - ПАНАМА



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "L", I КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ГАНА: 1. Лоурънс Ати, 26. Марвин Сеная, 4. Йонас Аджей Аджетей, 18. Жером Опоку, 14. Гидеон Менса, 11. Антоан Семеньо, 15. Елиша Овусу, 3. Калеб Иренкий, 24. Ърнест Нуама, 22. Камалдин Сулемана, 9. Джордан Аю

СЕЛЕКЦИОНЕР: Карлош Кейрош



ПАНАМА: 22. Орландо Москера, 16. Андрес Андраде, 13. Джовани Рамос, 3. Хосе Кордоба, 23. Майкъл Мурийо, 14. Карлос Харви, 6. Кристиан Мартинес, 2. Сесар Блекман, 11. Йоел Барсенас, 18. Сесилио Уотърман, 7. Хосе Луис Родригес

СЕЛЕКЦИОНЕР: Томас Кристиансен



НАЧАЛО: 18 юни 2026 г. (четврътък) | 2:00 часа

СТАДИОН: "БМО Фийлд", Торонто (Канада)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Глен Ниберг (Швеция)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google