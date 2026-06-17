Пап Тиау: Такива мачове се решават от детайлите

Селекционерът на Сенегал Пап Тиау коментира спокойно загубата на своя отбор от Франция с 1:3 в мач от финалите на Световно първенство през 2026 г.

„Наистина искахме да спечелим този мач и това се виждаше. За съжаление, не ни достигна ефективност, а на световно първенство всичко се решава от детайлите. Имахме възможности да отбележим, но също така губехме топката във важни моменти. Не можем да си го позволяваме“, заяви Тиау.

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„През второто полувреме допуснахме няколко колективни грешки, които в крайна сметка се оказаха решаващи. В защита изглеждахме добре през големи периоди от мача, но имаше моменти, в които губехме контрол над топката и бяхме наказани за това", обясни специалистът.

„Мисля, че отговорихме на предизвикателството. На такъв турнир е нормално да страдаш. Когато изостанахме в резултата, се опитахме да реагираме и да изравним, но не успяхме. В следващия мач срещу Норвегия трябва да бъдем по-агресивни“, завърши Пап Тиау.

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Снимки: Gettyimages