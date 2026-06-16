Челси вече преговаря за Марко Палестра

Английският Челси се присъедини към конкуренцията за подписа на италианеца Марко Палестра, като е започнал предварителни преговори с агента на защитника, информира телевизия Sky Sport Italia. 21-годишният футболист прекара сезон 2025/2026 под наем в Каляри от Аталанта, което го направи един от най-обещаващите защитници в италианската елитна дивизия. С добрите си изяви той привлече интерес и от други топ клубове като Интер и Манчестър Сити.

Смята се, че желаната цена от Аталанта надхвърля 50 милиона евро, а според Sky Sport Челси вече се е свързал с агента на футболиста Алесандро Лучи, който е и представител на Рикардо Калафиори от Арсенал. Самият Марко Палестра предпочита да остане в Серия А и на първо време очаква дали Интер и Аталанта ще постигнат споразумение за трансферната сума.

Палестра дебютира за мъжкия националния отбор на Италия през март тази година и записа два мача.

🚨🚨| BREAKING: Chelsea have made enquiries to Marco Palestra’s representatives, but the full-back is said to prefer remaining in Italy.



{@DiMarzio} pic.twitter.com/Q5yNmEjiYA — Goals Side (@goalsside) June 16, 2026

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Снимки: Imago